Хендерсон поприветствовал Кьяера с приездом на «Энфилд»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон тепло встретил датчанина Симона Кьяера, прибывшего с «Миланом» на игру Лиги чемпионов в Англию.

Футболист «красных» восхищается человеческими качествами лидера сборной Дании, оказавшего экстренную медицинскую помощь Кристиану Эриксену во время Евро-2020.

«Я хотел бы поприветствовать Симона Кьяера с прибытием на «Энфилд». Он установил новые стандарты лидерства во время чемпионата Европы, когда оказал помощь Эриксену. Не могу даже представить, с чем можно сравнить опыт, который пережили игроки сборной Дании. Очень рад, что Кристиан идёт на поправку», - приводит слова Хендерсона BT Sport.

Как известно, Симон Кьяер получил за свой поступок награду президента УЕФА.