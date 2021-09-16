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Лига чемпионов

Конте ждёт, что матч с «Ливерпулем» поможет «Милану» прибавить

16 Сентября 2021 • 10:02 Комментировать
Ливерпуль
3:2
Милан
окончен

Антонио Конте поделился мыслями на тему состоявшегося вчера на «Энфилде» поединка «Ливерпуля» с «Миланом» (3:2).

«Милану» следует воспользоваться такой игрой, чтобы вырасти. Учитывая атмосферу, это, наверное, было самое сложное испытание для них. После невероятно трудного старта матча миланцам удалось продолжить соперничество. Жаль, что случился быстрый пропущенный мяч во второй половине», - заявил Антонио Конте в эфире Sky Italia.

Напомним, что в нынешнем сезоне бывший тренер «Челси» и «Интера» работает экспертом на итальянском телевидении.

Следующим соперником «Милана» в Лиге чемпионов станет «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Антонио Конте Лига Чемпионов
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