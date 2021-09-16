Робертсон: «В первые полчаса мы уничтожили «Милан»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мыслями о поединке с «Миланом» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов (3:2).

«Не сомневаюсь, что нейтральным болельщикам очень понравился этот матч. И уж тем более зрители на стадионе получили удовольствие от просмотра нашей игры.

В первые полчаса мы просто уничтожили «Милан». Затем перестали делать свою работу хорошо, появилась небрежность. Сами позволили им вернуться в игру», - приводит слова шотландца клубная пресс-служба «красных».

Робертсон призвал своих партнёров играть в следующий раз умнее против сильных противников.

Соперником «Ливерпуля» по втором туру Лиги чемпионов станет «Порту».