Салах сравнялся с Джеррардом по голам в еврокубках на «Энфилде»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах повторил показатель легендарного Стивена Джеррарда по числу забитых мячей в рамках еврокубкоов на домашнем для мерсисайдцев стадионе.

В стартовом матче нового розыгрыша Лиги чемпионов «красные» сумели обыграть на своём поле «Милан» со счётом 3:2, и одним из голов в составе команды Юргена Клоппа отличился Мохамед Салах. Для египтянина это уже 14-й мяч, забитый на «Энфилде» в рамках европейских турниров.

Как информирует Goal, 29-летнему нападающему «Ливерпуля» по этому показателю удалось сравняться со Стивеном Джеррардом.

В целом же у Салаха уже 4 гола и 2 ассиста в текущем сезоне во всех турнирах.