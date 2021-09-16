Клопп доволен игрой Ориги в матче с «Миланом»

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен выступлением Дивока Ориги, появившегося на поле «Энфилда» в матче с «Миланом» (3:2) с первых минут.

«Порой люди забывают, как он хорош. Трудно пробиться в основу нашей команды. Дивок – невероятный нападающий, и ему удалось здорово проявить себя в матче с «Миланом», - цитирует Юргена Клоппа Goal.

Менеджер мерсисайдцев добавил, что его сильно удивило отсутствие у клуба предложений о трансфере Ориги в период летнего межсезонья.

Появление в матче с «россонери» стало первым для 26-летнего бельгийца в текущем сезоне. За 63 минуты пребывания на поле нападающий успел отличиться ассистом.