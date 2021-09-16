Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 395 Комментарии
Лига чемпионов

Диас считает, что «Милан» мог обыграть «Ливерпуль»

16 Сентября 2021 • 12:05 Комментировать (1)
Ливерпуль
3:2
Милан
окончен

Полузащитник «Милана» Браим Диас поделился эмоциями после поражения своей команды на «Энфилде» в стартовом туре Лиги чемпионов со счётом 2:3.

«Начали поединок не лучшим образом. Их команда показала злость и агрессию. Но с течением времени у нас получилось проявить собственное качество.

Сожалеем, что всё завершилось именно так. Здесь трудно повести в счёте, но у нас это получилось. Мы доказали, что заслуживаем выступать в Лиге чемпионов. Я зол, потому что мы могли обыграть «Ливерпуль», - приводит слова Браима Диаса Football Italia.

Ранее Стефано Пиоли во время послематчевой пресс-конференции заявил, что эта игра станет уроком для «россонери».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Лига Чемпионов Браим Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
White_Shark
16 Сентября 2021 в 12:08
Факт тот, что забей Кьяер не из офсайда - кто знает, как в итоге сложилось бы: поставили бы автобус и привет. А так вышло как вышло.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Сентября
13:47 · Лига чемпионов
Шевченко назвал «Милан» претендентом на первое место в группе
13:13 · Лига чемпионов
Мане отметил важность победы над «Миланом»
12:54 · Лига чемпионов
Лаутаро: «Интер» был достоин большего»
12:05 · Лига чемпионов
Диас считает, что «Милан» мог обыграть «Ливерпуль» 1
11:26 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Зениту» надо брать скандинавов и восточных европейцев, а не бразильцев» 3
11:20 · Лига чемпионов
Гвардиола доволен дебютом Грилиша в Лиге чемпионов
11:13 · Лига чемпионов
Хендерсон – о победе над «Миланом»: «Особенная еврокубковая ночь»
11:05 · Лига чемпионов
Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Не уступили «Шахтёру» ни в скорости, ни в технике»
10:56 · Лига чемпионов
Салах сравнялся с Джеррардом по голам в еврокубках на «Энфилде»
10:52 · Лига чемпионов
В телеграм-аккаунте УПЛ опубликовано расистское сообщение в адрес легионеров «Шахтёра»
10:49 · Лига чемпионов
Капелло: «Игра против «Ливерпуля» станет для «Милана» уроком»
10:33 · Лига чемпионов
Оуэн: «Мбаппе, Месси и Неймар вместе делают атаку «ПСЖ» слабее» 3
10:16 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» одержал 50-ю победу в Лиге чемпионов 1
10:02 · Лига чемпионов
Конте ждёт, что матч с «Ливерпулем» поможет «Милану» прибавить
09:54 · Лига чемпионов
Анчелотти отреагировал на победу «Шерифа» 1
Все новости
Рекомендуем