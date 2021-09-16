Диас считает, что «Милан» мог обыграть «Ливерпуль»

Полузащитник «Милана» Браим Диас поделился эмоциями после поражения своей команды на «Энфилде» в стартовом туре Лиги чемпионов со счётом 2:3.

«Начали поединок не лучшим образом. Их команда показала злость и агрессию. Но с течением времени у нас получилось проявить собственное качество.

Сожалеем, что всё завершилось именно так. Здесь трудно повести в счёте, но у нас это получилось. Мы доказали, что заслуживаем выступать в Лиге чемпионов. Я зол, потому что мы могли обыграть «Ливерпуль», - приводит слова Браима Диаса Football Italia.

Ранее Стефано Пиоли во время послематчевой пресс-конференции заявил, что эта игра станет уроком для «россонери».