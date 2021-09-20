Милнер: «Нам нужно заботиться о ван Дейке»

Джеймс Милнер прокомментировал отсутствие Виргила ван Дейка в стартовом составе «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов против «Милана» (3:2).

Голландский защитник продолжает набирать форму после перенесенной операции на колене.

«Мы все считаем Виргила суперменом. И он таковым является в 99 случаях из 100. Но травма, которую он перенёс – это очень сложно. И защитнику уже не 21 год.

Просто невероятно, что ему удаётся продолжать играть на высоком уровне. Нам нужно заботиться о ван Дейке. Ротация необходима», - цитирует Милнера Sky Sports.

Отметим, что голландец вернулся в основу мерсисайдцев в игре с «Кристал Пэлас» (3:0).