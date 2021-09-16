«Милан» стартовал с поражения в Лиге чемпионов впервые за 25 лет

В рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» на выезде встречался с «Ливерпулем». Матч, проходивший на «Энфилде», завершился поражением «россонери» со счетом 2:3.

Согласно сведениям в твиттер-аккаунте Opta Paolo, «россонери» впервые за долгое время неудачно стартовали в розыгрыше самого престижного еврокубка. В последний раз миланский гранд начинал турнир с поражения 25 лет назад, когда потерпел поражение в первом туре от «Порту» (2:3).

В рамках второго тура итальянская команда на домашнем стадионе примет мадридский «Атлетико». Поединок пройдет 28 сентября.