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Премьер-лига

«Ливерпуль» провёл переговоры с агентом Холанна слухи

13 Сентября 2021 • 14:59 Комментировать
Бешикташ
...
Боруссия Д
5.25 4.20 1.60
15.09 19:45

«Ливерпуль» провёл переговоры с агентом Мино Райолой по поводу доступности нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна летом 2022 года, передаёт 90min. По данным источника, «красные» рассматривают вариант с подписание форварда в следующем году.

Помимо «Ливерпуля», интерес к Холанну также проявляют «Барселона», «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Все эти клубы попытаются подписать футболиста в следующем году, когда в его контракте активируется опция выкупа за 75 миллионов евро.

Напомним, что Холанн стал игроком «Боруссии» в 2020 году, перейдя из «Ред Булла» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча в Бундеслиге, в которых забил пять голов и отдал четыре результативных передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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