«Ливерпуль» провёл переговоры с агентом Мино Райолой по поводу доступности нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна летом 2022 года, передаёт 90min. По данным источника, «красные» рассматривают вариант с подписание форварда в следующем году.

Помимо «Ливерпуля», интерес к Холанну также проявляют «Барселона», «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Все эти клубы попытаются подписать футболиста в следующем году, когда в его контракте активируется опция выкупа за 75 миллионов евро.

Напомним, что Холанн стал игроком «Боруссии» в 2020 году, перейдя из «Ред Булла» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча в Бундеслиге, в которых забил пять голов и отдал четыре результативных передачи.