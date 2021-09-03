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Сорин прокомментировал переход Месси в «ПСЖ»

03 Сентября 2021 • 00:47 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
11.09 18:00

Хуан Пабло Сорин прокомментировал появление своего соотечественника Лионеля Месси в составе «Пари Сен-Жермена».

Бывший игрок сборной Аргентины также успел поиграть в течение непродолжительного времени за клуб из Парижа в кампании 2003/2004.

«Гениям подвластно время, они умеют его замедлять. Такие игроки воплощают самые смелые фантазии, они склонны к постоянной импровизации.

Лео привык, что к нему на поле всегда повышенное внимание со стороны защитников. Тем самым он адресует месседж своим одноклубникам: если Месси не жалуется на удары по ногам, то имеют ли право делать это другие?» - приводит слова Хуана Пабло Сорина Transfermarketweb.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Хуан Пабло Сорин
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