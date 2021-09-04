Полузащитник «ПСЖ» Рафинья не намерен перебираться в РПЛ

Ранее появлялась информация, что полузащитник «ПСЖ» Рафинья Алькантара интересен некоторым клубам из российской Премьер-лиги. Впрочем, как оказалось, сам футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры.

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» написал, что бразилец решил остаться в парижской команде. Согласно предоставленной информации, из-за этого сорвался переход игрока в «Фенербахче». Сообщается, что теперь у представителей турецкого или российского чемпионата нет никаких шансов подписать Рафинью как минимум до зимы.

Отметим, что в прошлом розыгрыше Лиги 1 28-летний полузащитник провел 23 матча, в которых отметился пятью результативными передачами.