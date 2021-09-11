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Месси и Неймар - вне заявки «ПСЖ» на матч с «Клермоном»

11 Сентября 2021 • 11:58 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
Через 4 ч. 0 мин.

Звездные форварды Лионель Месси и Неймар не сыграют за «ПСЖ» в предстоящем поединке пятого тура чемпионата Франции против «Клермона». Об этом отрапортовала пресс-служба парижского гранда в твиттер-аккаунте.

Скорее всего, тренерский штаб предоставил нападающим дополнительный отдых после недавних матчей отборочного раунда чемпионата мира-2022.

Подопечные Маурисио Почеттино примут «Клермон» на своем поле в субботу, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Подробную текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

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Лионель Месси ПСЖ Неймар
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