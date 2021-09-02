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Ди Мария – о взаимоотношениях с Месси: «Называю его по-дружески «гномом»

02 Сентября 2021 • 15:31 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
11.09 18:00

Летом этого года Лионель Месси перешел в «ПСЖ», где воссоединился с напарником по сборной Аргентины Анхелем ди Марией.

Ди Мария, отвечая на вопросы Tyc Sports, поделился деталями их взаимоотношений с Лионелем. Бывший полузащитник «Реала» заявил, что считает Месси лучшим игроком мира всех времен. Впрочем, футболист не постеснялся рассказать и некоторые забавные моменты: «Я всегда называл Лео «Гномом». Он, в свою очередь, зовет меня «лапшой». Это весело, мы тепло друг к другу относимся», - поделился ди Мария.

Напомним, что на прошедшем Копа Америка оба представителя «ПСЖ» сыграли ключевую роль в триумфе своей национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Анхель Ди Мария
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