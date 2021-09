«ПСЖ» подписал партнерский договор с модным домом Dior

«ПСЖ» у себя в социальных сетях объявил подписании партнерского договора с домом высокой моды Dior, который является одним из лидеров своего рынка во Франции.

Отмечается, что Dior за 75 лет своей деятельности впервые будет сотрудничать со спортивной командой. Суть партнерства заключается в том, что футболисты парижан будут бесплатно получать фирменные вещи бренда в клубных цветах «ПСЖ».

Сам модный дом получит выгоду от того, что их одежда будет прорекламирована на более широкую аудиторию, которая ранее не пересекалась с предыдущими рекламными компаниями Dior. Напомним, что французский клуб также продолжает эксклюзивное сотрудничество со спортивным брендом Nike Air Jordan.

Paris Saint-Germain get dressed up in Dior! #PSGxDior pic.twitter.com/J0LYF7BjWb