Месси, Неймар и ди Мария не помогут «ПСЖ» в ближайшем туре Лиги 1 из-за матчей сборных

Уже в эту субботу, 11 сентября, «ПСЖ» предстоит сразиться с «Клермоном» в рамках французского чемпионата. Но, наставник парижан Маурисио Почеттино в этой игре не сможет рассчитывать на Лионеля Месси, Неймара, Анхеля ди Марию и Леандро Паредеса.

Причина этому – матчи сборных Бразилии и Аргентины в квалификации к Мундиалю, которые пройдут в ночь с девятого на десятое сентября, сообщает издание RMC Sport. Также оказалось, что в контракте Месси с «ПСЖ» прописан определенный пункт, который разрешает аргентинцу всегда делать выбор в пользу национальной команды, если того будут требовать обстоятельства. Такой информацией поделились уже испанские журналисты Diario.

Напомним, что обладатель шести «Золотых мячей» пока провел за новый клуб лишь 25 минут на футбольном поле, выйдя на замену в поединке с «Реймсом».