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Буффон - о переходе Доннаруммы в «ПСЖ»: «Стоит уважать его выбор»

06 Сентября 2021 • 13:53 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Клермон
11.09 18:00

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался по поводу перехода своего коллеги Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ» на правах свободного агента. Напомним, что у игрока закончился контракт с «Миланом», который он отказался продлевать.

«Следует уважать выбор Джанлуиджи. Он является большим профессионалом. Доннарумма решил уйти, и никто не должен это комментировать. Мы говорим об игроке, у которого впереди еще много лет карьеры. Сейчас он находится в особой ситуации, так как у «ПСЖ» есть другой очень сильный вратарь, с которым ему придётся конкурировать», - цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, что Доннарумма выступал в основном составе «Милана» с 16-ти лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
06 Сентября 2021 в 14:32
Конечно Милан потерял классного вратаря , но претензий к нему не должно быть , контракт он отыграл , решил срубить бобла пока в силе и цене , норм...Хуже те кто срываются не отработав контракт .
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