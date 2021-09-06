Буффон - о переходе Доннаруммы в «ПСЖ»: «Стоит уважать его выбор»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался по поводу перехода своего коллеги Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ» на правах свободного агента. Напомним, что у игрока закончился контракт с «Миланом», который он отказался продлевать.

«Следует уважать выбор Джанлуиджи. Он является большим профессионалом. Доннарумма решил уйти, и никто не должен это комментировать. Мы говорим об игроке, у которого впереди еще много лет карьеры. Сейчас он находится в особой ситуации, так как у «ПСЖ» есть другой очень сильный вратарь, с которым ему придётся конкурировать», - цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, что Доннарумма выступал в основном составе «Милана» с 16-ти лет.