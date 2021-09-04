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«ПСЖ» начал работать над трансфером Холанна слухи

04 Сентября 2021 • 15:03 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
3.25 3.90 2.05
11.09 16:30

«ПСЖ» намерен включиться в борьбу за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Напомним, что в конце сезона вступают в силу отступные в контракте норвежца, которые равны 75 миллионам евро.

Однако, французы решили действовать на опережение. Согласно информации, предоставленной испанским изданием AS, парижане уже вступили в переговоры с представителями футболиста. Как и раньше, французский клуб готов заплатить за Холанна 200 миллионов евро уже зимой, если команду покинет Киллиан Мбаппе.

Отмечается, что «ПСЖ» начал налаживать связи с игроком в обход руководству немецкого клуба, чем остались недовольны в Дортмунде. «Боруссия», к слову, до сих пор надеется подписать с форвардом новое соглашение.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Эрлинг Холанн Трансферы футбола - зима
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