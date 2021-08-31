Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 157 Комментарии
Лига 1

«ПСЖ» попытается продлить Мбаппе

31 Августа 2021 • 10:18 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
11.09 18:00

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в пролонгации деловых отношений со своим ведущим форвардом Килианом Мбаппе.

На фоне слухов о прекращении переговоров между «ПСЖ» и «Реалом» появилась информация о стремлении парижан подписать с 22-летним игроком новый контракт, о чём информирует ресурс Get French Football News. В Париже готовы предоставить своей звезде новый долгосрочный договор.

Впрочем, Килиан Мбаппе вряд ли согласится на условия «ПСЖ», ведь он уже давно мечтает играть за «Реал». Предполагается, что сезон 2021/2022 станет для француза последним на «Парк де Пренс», а затем он переедет в Мадрид в статусе свободного агента.

Мбаппе успешно начал эту кампанию, отличившись уже 3 голами и 2 ассистами в четырёх играх Лиги 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
10:18 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» попытается продлить Мбаппе
08:32 · Испания. Ла Лига
Названа сумма трансфера Камавинга в «Реал»
00:26 · Испания. Ла Лига
Не Мбаппе единым: Во Франции сообщили, что Камавинга проходит медосмотр для трансфера в «Реал» 5 молния
30 Августа
23:52 · Англия. Премьер-лига
Ренату Саншеш в шаге от перехода в «Вулверхэмптон» 1 слухи
22:19 · Испания. Ла Лига
Стали известны причины срыва трансфера Мбаппе – оказывается, переговоры прекратились по инициативе «ПСЖ» 1
20:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» вышел из переговоров по Мбаппе 8 молния
19:49 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Бордо» переходит в российский клуб за 14 млн евро 4
18:15 · Испания. Ла Лига
​«Реал» рассматривает вариант с повышением предложения по Мбаппе до 200 млн евро 1 слухи
17:26 · Испания. Ла Лига
​Отец Месси: «Обид на «Барселону» нет»
16:44 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» и «Реал» договариваются о переходе Мбаппе слухи
16:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать Икарди
14:03 · Россия. Премьер-лига
​Переход Азмуна в «Лион» сорвался
12:51 · Испания. Ла Лига
В Испании утверждают, что трансфер Мбаппе в «Реал» не состоится
11:47 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нашёл усиление в чемпионате Франции 2
11:30 · Франция. Лига 1
Ни одного удара по воротам: опубликована статистика Месси в дебютном матче за «ПСЖ» 5
Все новости
Рекомендуем
 