«ПСЖ» попытается продлить Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в пролонгации деловых отношений со своим ведущим форвардом Килианом Мбаппе.

На фоне слухов о прекращении переговоров между «ПСЖ» и «Реалом» появилась информация о стремлении парижан подписать с 22-летним игроком новый контракт, о чём информирует ресурс Get French Football News. В Париже готовы предоставить своей звезде новый долгосрочный договор.

Впрочем, Килиан Мбаппе вряд ли согласится на условия «ПСЖ», ведь он уже давно мечтает играть за «Реал». Предполагается, что сезон 2021/2022 станет для француза последним на «Парк де Пренс», а затем он переедет в Мадрид в статусе свободного агента.

Мбаппе успешно начал эту кампанию, отличившись уже 3 голами и 2 ассистами в четырёх играх Лиги 1.