Доннарумма дебютирует за «ПСЖ» в матче против «Клермона»

Летний новичок «Пари Сен-Жермена» Джанлуиджи Доннарумма сегодня впервые сыграет за свой новый клуб.

Коуч парижан Маурисио Почеттино принял решение доверить 22-летнему итальянскому стражу ворот место в стартовом составе в поединке пятого тура Лиги 1 против «Клермона». Для чемпиона Европы это будет дебютное выступление в составе новой команды.

Отметим, что Доннарумма перешёл в «ПСЖ» летом текущего года как свободный агент после истечения срока действия контракта с «Миланом». Итальянец заключил с новым работодателем трудовое соглашение сроком до 2026 года.