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Доннарумма дебютирует за «ПСЖ» в матче против «Клермона»

11 Сентября 2021 • 17:49 Комментировать
ПСЖ
0:0
Клермон
1-й тайм

Летний новичок «Пари Сен-Жермена» Джанлуиджи Доннарумма сегодня впервые сыграет за свой новый клуб.

Коуч парижан Маурисио Почеттино принял решение доверить 22-летнему итальянскому стражу ворот место в стартовом составе в поединке пятого тура Лиги 1 против «Клермона». Для чемпиона Европы это будет дебютное выступление в составе новой команды.

Отметим, что Доннарумма перешёл в «ПСЖ» летом текущего года как свободный агент после истечения срока действия контракта с «Миланом». Итальянец заключил с новым работодателем трудовое соглашение сроком до 2026 года.

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