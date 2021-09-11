«ПСЖ» сообщил о рецидиве травмы Серхио Рамоса

Дебют испанского защитника Серхио Рамоса за французский «ПСЖ» откладывается. Как сообщила пресс-служба столичного коллектива, у 35-летнего ветерана рецидив травмы икроножных мышц.

Футболист продолжит восстановление, сроки его возвращения на поле пока неизвестны.

Серхио пополнил ряды парижского гранда в летнее трансферное окно. Испанец перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента после истечения контракта с мадридским «Реалом». Из-за проблем со здоровьем Рамос пока не провел ни одного матча за команду.

В субботу, 11 сентября, «ПСЖ» проведет матч против «Клермона». Начало игры запланировано в 18:00 мск.