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«ПСЖ» сообщил о рецидиве травмы Серхио Рамоса

11 Сентября 2021 • 12:18 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
Через 4 ч. 0 мин.

Дебют испанского защитника Серхио Рамоса за французский «ПСЖ» откладывается. Как сообщила пресс-служба столичного коллектива, у 35-летнего ветерана рецидив травмы икроножных мышц.

Футболист продолжит восстановление, сроки его возвращения на поле пока неизвестны.

Серхио пополнил ряды парижского гранда в летнее трансферное окно. Испанец перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента после истечения контракта с мадридским «Реалом». Из-за проблем со здоровьем Рамос пока не провел ни одного матча за команду.

В субботу, 11 сентября, «ПСЖ» проведет матч против «Клермона». Начало игры запланировано в 18:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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