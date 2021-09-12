​Доннарумма: «Милан» - это прошлое, я наслаждаюсь «ПСЖ»

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма дебютировал за «ПСЖ» в субботнем матче Лиги 1 против «Клермона» (4:0). После завершения игры футболист дал комментарий.

«Это был отличный результат, мы хорошо подготовились к матчу. Спасибо фанатам, которые оказали нам невероятную поддержку. Я очень рад своему дебюту, у нас сильная команда.

«Милан» - это прошлое, я наслаждаюсь «ПСЖ». Я счастлив здесь, и команда меня хорошо приняла. Мы стараемся выиграть как можно матчей и осчастливить болельщиков, потому что они невероятно поддерживают нас», - слова Доннаруммы на своих страницах приводит Football Italia.