Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 253 Комментарии
Лига 1

​Доннарумма: «Милан» - это прошлое, я наслаждаюсь «ПСЖ»

12 Сентября 2021 • 12:45 Комментировать
ПСЖ
4:0
Клермон
окончен

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма дебютировал за «ПСЖ» в субботнем матче Лиги 1 против «Клермона» (4:0). После завершения игры футболист дал комментарий.

«Это был отличный результат, мы хорошо подготовились к матчу. Спасибо фанатам, которые оказали нам невероятную поддержку. Я очень рад своему дебюту, у нас сильная команда.

«Милан» - это прошлое, я наслаждаюсь «ПСЖ». Я счастлив здесь, и команда меня хорошо приняла. Мы стараемся выиграть как можно матчей и осчастливить болельщиков, потому что они невероятно поддерживают нас», - слова Доннаруммы на своих страницах приводит Football Italia.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 39 минута Монпелье 1:0 Сент-Этьен
12.09  16:00 Бордо ... Ланс 3.05 3.45 2.38
12.09  16:00 Ренн ... Реймс 1.55 4.3 6.2
12.09  16:00 Брест ... Анже 2.6 3.45 2.7
12.09  16:00 Метц ... Труа 2.36 3.4 3.1
12.09  18:00 Нант ... Ницца 3.3 3.4 2.27
12.09  21:45 Лион ... Страсбург 1.53 4.7 5.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Сентября
12:45 · Франция. Лига 1
​Доннарумма: «Милан» - это прошлое, я наслаждаюсь «ПСЖ»
11:50 · Франция. Лига 1
Кто станет чемпионом Франции в сезоне - 2021/2022
11 Сентября
23:52 · Франция. Лига 1
Это фиаско: «Монако» без Головина уступил «Марселю»
22:54 · Франция. Лига 1
Рамос вновь травмировался 2
21:30 · Франция. Лига 1
​«Монако» - «Марсель» - 0:2 (завершён)
21:17 · Испания. Ла Лига
​У Анчелотти спросили о несостоявшемся трансфере Мбаппе
19:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» разгромил «Клермон» без ряда звёзд
19:51 · Франция. Лига 1
Ауа: «Я сосредоточен на «Лионе»
17:49 · Франция. Лига 1
Доннарумма дебютирует за «ПСЖ» в матче против «Клермона»
17:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Клермон» - 4:0 (завершён)
12:18 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» сообщил о рецидиве травмы Серхио Рамоса
12:13 · Франция. Лига 1
Новичок «ПСЖ» Нуну Мендеш: «С детства нравился этот клуб» 1
11:58 · Франция. Лига 1
Месси и Неймар - вне заявки «ПСЖ» на матч с «Клермоном»
10:57 · Италия. Серия А
Перспективный полузащитник «Монако» попал в сферу интересов «Ювентуса» слухи
10:43 · Франция. Лига 1
Монако - Марсель: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем