Ханданович: «Доннарумма может стать лучшим вратарём мира»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович высказался по поводу Джанлуиджи Доннаруммы. Словенец считает, что игроку «ПСЖ» по силам стать лучшим вратарём мира.

«У Доннаруммы есть все качества, чтобы быть лучшим. Но сейчас я не вижу вратаря, который бы заметно превосходил всех остальных», - цитирует Хандановича Football Italia.

Напомним, что Доннарумма этим летом перешёл из «Милана» в «ПСЖ» на правах свободного агента. В составе парижского клуба он ещё не появлялся на поле.

Также этим летом вратарь стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. Сам вратарь был признан лучшим игроком турнира.