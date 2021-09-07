Тебас не считает уход Рамоса и Месси концом света

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал смену Серхио Рамосом и Лионелем Месси клубной прописки в пользу «Пари Сен-Жермена».

«Я действительно скучаю по этим парням, как это было в случае с отъездом Криштиану. Но никто из них не может быть важнее всего нашего чемпионата. Когда ушли Роналду и Неймар, все думали, что это катастрофа. Однако Ла Лига продолжила расти. Так будет и после ухода Месси.

К тому же у нас есть перспективные молодые игроки, вроде Винисиуса Жуниора», - приводит слова Хавьера Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, что Лионель Месси и Серхио Рамос достались «ПСЖ» как свободные агенты.