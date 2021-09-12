Кто станет чемпионом Франции в сезоне - 2021/2022

Пока «ПСЖ» собирал лучших игроков мира, конкуренты вяло провели трансферное окно. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» оценило перспективы команд, которые могут замахнуться на золото Лиги 1.

*В скобках дана вероятность победы команды в сезоне-2021/22.

«Лилль» (2%)

В прошлом сезоне «доги» прервали гегемонию «ПСЖ» и стали чемпионами Франции. До последнего никто не верил, что «Лиллю» или «Лиону» в сезоне-2020/21 удастся сбросить с трона парижан. Когда в турнирной таблице начал поджимать ещё и «Монако», в тот момент казалось, что «доги» могут даже пролететь мимо топ-3 и остаться без ЛЧ, но они уверенней конкурентов прошли финальный отрезок. Несмотря на триумф, Кристоф Галтье принял решение покинуть клуб по завершении сезона. Об этом он сообщил ещё до того, как «Лилль» стал чемпионом.

В летнее трансферное окно футболисты «Лилля» были лакомым кусочком. Бубакари Сумаре за 20 млн евро был продан в «Лестер», Майк Меньян – за 13 млн в «Милан», Луис Араужо отправился в Америку. А вот усилился «Лилль» неудачно: за 7 млн евро купил опорника Амаду Онана у «Гамбурга», а также за 6 млн левого защитника Гудмундссона. Очевидно, что «доги» переплатили – потратили на двух футболистов 13 млн, хотя вместе их трансферная стоимость составляет 4,8 млн.

«Монако» (3%)

В последние годы «монегаски» взрывали трансферный рынок громкими продажами и покупками. Однако последнее межсезонье они провели спокойно. Во второй части прошлого сезона «Монако» удалось набрать хороший ход, и команда едва не запрыгнула на вершину турнирной таблицы Лиги 1. В итоге «Монако» финишировал на третьем месте и попал в квалификацию ЛЧ, но в драматическом противостоянии с «Шахтёром» вылетел с турнира.

Успешные результаты во второй части прошлого сезона дали понять Нико Ковачу и боссам клуба, что нужны только точечные усиления. «Монегаски» приобрели форварда Майрона Боаду («АЗ Алкмар», 17 млн), полузащитников Жеана Лукаса («Лион», 11 млн) и Исмаиля Якобса («Кёльн», 6,5 млн), а также голкипера «Баварии» Александра Нюбеля. Главная потеря межсезонья – Беньямин Хенрикс, который перебрался в «РБ Лейпциг» за 15 млн евро. Также «Монако» продал за скромные деньги или отпускал бесплатно нескольких резервистов.

«Лион» (5%)

«Лион» оказался главным неудачником прошлогодней гонки за чемпионство, в которой приняли участие четыре клуба. «Львы» второй год подряд пролетели мимо Лиги чемпионов, заняв четвёртое место в Лиге 1. Руди Гарсию сняли с должности главного тренера. На это место пришёл Петер Бош, который перед этим три года работал в Бундеслиге с «Байером».

Летом «львы» потратились лишь на швейцарца Шакири, за которого заплатили «Ливерпулю» 6 млн евро. «Лион» договорился с «Челси» об аренде левого защитника Эмерсона, а центральный защитник Жером Боатенг пришёл в статусе свободного агента. На трансферах «Лион» заработал 46,5 млн евро, продав Андерсена, Корнета, Лукаса и Бара. А вот за свой самый ценный актив «Лион» не получил ничего – Мемфис Депай ушёл в «Барселону» свободным агентом.

«ПСЖ» (90%)

Парижане в предыдущих сезонах могли себе позволить намного больше, чем конкуренты в Лиге 1, но летом 2021 года «ПСЖ» стал чемпионом по трансферам не только во Франции, но и во всей Европе. В межсезонье игроками «ПСЖ» стали Ашраф Хакими, Данило Перейра, Лионель Месси, Джиджи Доннарумма, Джорджиньо Вейналдум и Серхио Рамос. Что интересно, последние четыре достались парижанам бесплатно.

Похоже, Маурисио Почеттино – единственная преграда, которая может помешать «красно-синим» вернуть себе чемпионский трофей. И дело не в тренерском мастерстве Почеттино, а в невезении. С «Тоттенхэмом» он так ничего и не выиграл, а когда возглавил «ПСЖ», то парижане потеряли статус чемпиона после 9 триумфальных сезонов.

Владислав АВРАМЕНКО