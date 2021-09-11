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Новичок «ПСЖ» Нуну Мендеш: «С детства нравился этот клуб»

11 Сентября 2021 • 12:13 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Клермон
Через 4 ч. 0 мин.

В прошедшее межсезонье «ПСЖ» провел продуктивную трансферную кампанию. Помимо подписания уже состоявшихся звезд мирового футбола, парижане взяли в аренду перспективного левого защитника Нуну Мендеша из «Спортинга».

19-летний игрок, который уже вызывается в сборную Португалии, поделился первыми впечатлениями от нового вызова в карьере. «Когда узнал об интересе «ПСЖ», был вне себя от счастья. С детства нравился этот клуб. Когда я начинал сотрудничать с моим агентом, сразу сказал, что хочу оказаться в парижской команде», - приводит слова Мендеша O Jogo.

Отметим, что уже сегодня футболист может дебютировать за французов в игре против «Клермона» в рамках Лиги 1.

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ПСЖ Нуну Мендеш
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