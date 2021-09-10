Почеттино: «Чемпионат Франции может соперничать с Премьер-лигой в плане зрелищности»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино уверен, что французский футбол движется в правильном направлении и заметно прибавил в плане зрелищности.

- Я говорю это не потому что я здесь. Раньше утверждалось, что английская Премьер-лига была самой привлекательной для болельщиков. Сегодня пальма первенства переходит к Лиге 1, и не только из-за звезд, но из-за характера самой игры. Чемпионат Франции может соперничать с Премьер-лигой в плане зрелищности, - заявил Почеттино на пресс-конференции перед матчем с «Клермоном».

Ещё несколько лет назад в чемпионате Франции основными результатами были 0:0, 1:0 и 1:1. Сейчас же, действительно, ситуация изменилась.