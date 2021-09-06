В «ПСЖ» надеются, что смогут продлить контракт с Мбаппе

Руководство «ПСЖ» намерено удержать нападающего Килиана Мбаппе в клубе, передаёт The Athletic. В клубе надеются, что сумеют убедить игрока подписать контракт.

Ранее Мбаппе уже неоднократно отклонял предложения парижского клуба по поводу нового контракта. Игрок намерен перейти в мадридский «Реал» следующим летом, когда истечет срок его соглашения с парижанами.

Напомним, что Мбаппе стал игроком «ПСЖ» в 2018 году, перейдя из «Монако» за 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча в Лиге 1, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Реал» предлагал за нападающего 180 миллионов евро.