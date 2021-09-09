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Лига 1

Паулета: «Мбаппе должен быть готов к тому, что он будет забивать меньше, чем Месси и Неймар»

09 Сентября 2021 • 23:28 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
11.09 18:00

Бывший игрок «ПСЖ» и сборной Португалии Педру Паулета поделился своими ожиданиями от предстоящего розыгрыша французского чемпионата. В частности, португалец затронул тему звездного состава «ПСЖ».

Как оказалось, Паулета является одним из личных болельщиков Киллиана Мбаппе. Португалец похвалил француза, но при этом предупредил его о возможных трудностях, с которыми форвард может столкнуться после перехода Лионеля Месси. «У «ПСЖ» отличная линия нападения. Но, в таких ситуациях есть риск, что кто-то будет менее заметным. Мбаппе должен быть морально готов к тому, что он будет забивать меньше, чем Месси и Неймар», - заявил специалист в интервью для официального сайта Лиги 1.

Напомним, что Паулета выступал за парижскую команду в период с 2003 по 2008 год, приняв участие в более 160 матчах, в которых забил 76 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Педру Паулета Килиан Мбаппе
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