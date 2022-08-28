«Реал» - шестой клуб в истории Ла Лиги, который все три первых матча чемпионата проводит в гостях

В заключительном матче третьего тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» снова сыграет в гостях - на сей раз против «Эспаньола». Календарь чемпиона Испании составлен достаточно нелогично - команда еще не выступала у себя дома в начавшемся чемпионате, уже дважды сыграв в гостях.

Сегодня она проведет третий гостевой матч кряду. В истории испанского чемпионата был лишь пять подобных случаев до нынешнего. В сезоне 1980\1981 такой же календарь был у «Бетиса», а в последние годы такое стало происходить чаще - мадридский «Атлетико» в сезоне 2017\2018, «Уэска» в сезоне 2018\2019, «Эйбар» в сезоне 2019\2020, и «Леванте» в сезоне 2020\2021.

Следить за событиями матча между «Реалом» и «Эспаньолом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.