Анчелотти подтвердил возможный уход Асенсио из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о перспективах вингера Марко Асенсио.

Различные источники утверждали, что испанец недоволен своим положением в мадридском клубе, поэтому надеется уйти этим летом.

«Асенсио изучает варианты перехода в другой клуб, – подтверждает наставник «сливочных» в интервью Movistar. – Если он останется, я буду рассчитывать на него как на любого другого, а он посвятит себя «Реалу» на 100%», – отметил Анчелотти.

По слухам, в подписании Марко Асенсио заинтересованы английские клубы. Ранее интерес к 26-летнему футболисту проявляли представители Серии А.