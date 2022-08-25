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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти подтвердил возможный уход Асенсио из «Реала»

 
25 Августа 2022 • 23:32 Комментировать
Эспаньол
...
Реал Мадрид
1 6.40 X 4.80 2 1.45
28.08 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о перспективах вингера Марко Асенсио.

Различные источники утверждали, что испанец недоволен своим положением в мадридском клубе, поэтому надеется уйти этим летом.

«Асенсио изучает варианты перехода в другой клуб, – подтверждает наставник «сливочных» в интервью Movistar. – Если он останется, я буду рассчитывать на него как на любого другого, а он посвятит себя «Реалу» на 100%», – отметил Анчелотти.

По слухам, в подписании Марко Асенсио заинтересованы английские клубы. Ранее интерес к 26-летнему футболисту проявляли представители Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Марко Асенсио Трансферы футбола - лето 2022
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