Асенсио будет трудно найти новый клуб

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио испытывает трудности с поиском нового клуба.

Испанец не слишком доволен своим положением в «Реале», поэтому изучает возможности ухода из клуба до закрытия трансферного окна, что подтвердил наставник «сливочных» Карло Анчелотти. Впрочем, в данной ситуации всё не так просто: как информирует журналист Антон Меана, ни один из клубов, представленных в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, в настоящий момент не проявляет интерес к Асенсио.

Одним из претендентов на 26-летнего испанца называется «Манчестер Юнайтед», но игрок, вероятно, не пожелает переходить в команду, не участвующую в Лиге чемпионов.