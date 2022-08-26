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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио будет трудно найти новый клуб

 
26 Августа 2022 • 02:43 Комментировать
Эспаньол
...
Реал Мадрид
1 6.50 X 4.70 2 1.47
28.08 23:00

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио испытывает трудности с поиском нового клуба.

Испанец не слишком доволен своим положением в «Реале», поэтому изучает возможности ухода из клуба до закрытия трансферного окна, что подтвердил наставник «сливочных» Карло Анчелотти. Впрочем, в данной ситуации всё не так просто: как информирует журналист Антон Меана, ни один из клубов, представленных в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, в настоящий момент не проявляет интерес к Асенсио.

Одним из претендентов на 26-летнего испанца называется «Манчестер Юнайтед», но игрок, вероятно, не пожелает переходить в команду, не участвующую в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио Трансферы футбола - лето 2022
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