Анчелотти: «Футболу очень повезло с Бензема»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти получил награду лучшему тренеру сезона в Европе, а нападающий Карим Бензема был признан УЕФА лучшим игроком.

«Это был невероятный путь, – поделился впечатлениями итальянский наставник. – Я хочу поблагодарить моего учителя Арриго Сакки, а также своих игроков, болельщиков, свою семью, весь персонал «Реала» и президента клуба.

У нас великолепный состав, в котором молодые игроки отлично взаимодействуют с опытными», – заявил Анчелотти, также отдельно отметивший Карима Бензема: «Нам очень повезло, что такой игрок, как Бензема, выступает за нас. Всему футболу повезло с ним».