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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Футболу очень повезло с Бензема»

 
25 Августа 2022 • 20:41 Комментировать (1)
Эспаньол
...
Реал Мадрид
1 6.40 X 4.80 2 1.45
28.08 23:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти получил награду лучшему тренеру сезона в Европе, а нападающий Карим Бензема был признан УЕФА лучшим игроком.

«Это был невероятный путь, – поделился впечатлениями итальянский наставник. – Я хочу поблагодарить моего учителя Арриго Сакки, а также своих игроков, болельщиков, свою семью, весь персонал «Реала» и президента клуба.

У нас великолепный состав, в котором молодые игроки отлично взаимодействуют с опытными», – заявил Анчелотти, также отдельно отметивший Карима Бензема: «Нам очень повезло, что такой игрок, как Бензема, выступает за нас. Всему футболу повезло с ним».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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Комментарии (1)
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Alex1972
25 Августа 2022 в 20:54
А Бензема с "Папой"... Блестящий дуэт...
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