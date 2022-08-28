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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» обнародовал состав на матч с «Эспаньолом»

 
28 Августа 2022 • 22:40 Комментировать
Эспаньол
0:0
Реал Мадрид
1 6.50 X 4.70 2 1.47
1-й тайм

В заключительном матче третьего тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» снова сыграет в гостях - на сей раз против «Эспаньола». Накануне игры главный тренер чемпионов Испании, итальянский специалист Карло Анчелотти, обнародовал состав своей команды.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Винисиус Жуниор, Рюдигер.

Запасные: Лунин, Луис Лопес, Карвахаль, Азар, Асенсио, Камавинга, Себальос, Родриго, Менди, Мариано Диас.

Следить за событиями матча между «Реалом» и «Эспаньолом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.  

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ЭСПАНЬОЛ РЕАЛ МАДРИД
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окончен Хетафе 0:0 Вильярреал 4.50 3.30 1.90
окончен Барселона 4:0 Вальядолид 1.17 8.50 13.00
Идет 9 минута Эспаньол 0:0 Реал Мадрид 6.50 4.70 1.47
29.08  21:00 Кадис ... Атлетик Б 3.80 3.10 2.15
29.08  23:00 Валенсия ... Атлетико М 4.00 3.20 2.05
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