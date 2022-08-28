«Реал» обнародовал состав на матч с «Эспаньолом»

В заключительном матче третьего тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» снова сыграет в гостях - на сей раз против «Эспаньола». Накануне игры главный тренер чемпионов Испании, итальянский специалист Карло Анчелотти, обнародовал состав своей команды.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Винисиус Жуниор, Рюдигер.

Запасные: Лунин, Луис Лопес, Карвахаль, Азар, Асенсио, Камавинга, Себальос, Родриго, Менди, Мариано Диас.

Следить за событиями матча между «Реалом» и «Эспаньолом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.