Анчелотти поделился секретом победы «Реала» над «Эспаньолом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о матче против «Эспаньола».

До 88-й минуты на табло горел счёт 1:1, однако затем «сливочные» дожали соперников – Карим Бензема забил дважды, принеся команде три очка.

«Мы располагаем очень качественным составом, и возможность провести пять замен очень помогает нам. У нас много сильных и энергичных игроков, способных пользоваться пространством, что обеспечивает «Реалу» преимущество, когда игра раскрывается. Именно поэтому мы победили – у нас было больше энергии, чем у соперников», – заявил в послематчевом интервью итальянский специалист.