Куртуа: «Яркая игра Чуамени нас не удивляет»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа похвалил своего одноклубника Орельена Чуамени.

«Сливочные» одолели «Эспаньол» (3:1) в гостевом матче Ла Лиги, а 22-летний французский хавбек, призванный заменить ушедшего в «Манчестер Юнайтед» Каземиро, отметился голевой передачей.

«Мы не удивлены тем, насколько яркую игру показывает Чуамени, – делится впечатлениями Куртуа, слова которого приводит AS. – Поначалу ему было трудно, но сейчас он отлично себя чувствует и показывает мастерство на тренировках. Он способен преуспевать как в атаке, так и в обороне. Я доволен им, и я очень надеюсь, что он продолжит стремительно прогрессировать», – заявил бельгиец.