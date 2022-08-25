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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема: «Анчелотти – лучший тренер в мире»

 
25 Августа 2022 • 20:51 Комментировать
Эспаньол
...
Реал Мадрид
1 6.40 X 4.80 2 1.45
28.08 23:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался после получения награды лучшему игроку года по версии УЕФА.

«Хотел бы поблагодарить моих одноклубников, тренера и президента «Реала». Без них я бы не получил эту награду.

На мой взгляд, Анчелотти является лучшим тренером в мире. Очень рад, что мне выпала честь выступать под его руководством, и я очень надеюсь, что он останется в «Реале», – сказал французский форвард.

Как и Бензема, Карло Анчелотти не остался без награды: итальянский специалист был признан УЕФА лучшим наставником года.

Мадридский «Реал» стал победителем прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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