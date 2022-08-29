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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги

 
29 Августа 2022 • 07:02 Комментировать
Эспаньол
1:3
Реал Мадрид
окончен

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился очередными забитыми мячами в рамках чемпионата Испании. 34-летний французский форвард дважды поразил ворота каталонского «Эспаньола» (3:1) в поединке третьего тура Ла Лиги.

Благодаря дублю на счету Карима стало 222 гола в 417 играх. По данному статистическому показателю француз обогнал Сесара Родригеса в рейтинге лучших бомбардиров испанского чемпионата, сообщает Gracenote Live. Теперь Бензема занимает седьмое место.

Лидером по голам в чемпионате Испании является бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси. В активе аргентинского форварда 474 гола в 520 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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