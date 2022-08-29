Бензема забил со штрафного впервые почти за 15 лет

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема впервые за долгие годы забил прямым ударом со штрафного.

Француз отметился дублем в сегодняшнем поединке Ла Лиги против «Эспаньола», принеся своей команде победу со счётом 3:1. На 100-й минуте 34-летний форвард «сливочных» отличился прямым ударом со штрафного, забив подобным образом впервые почти за 15 лет – с января 2008 года, сообщает Get Spanish Football News. В то время Бензема защищал цвета «Лиона».

Примечательно также, что звёздный нападающий, если верить источнику, больше никогда не забивал со штрафных в своей карьере – только в 2008 году и в прошедшем матче «Реала» с «Эспаньолом». Речь идёт об официальных поединках на профессиональном уровне.