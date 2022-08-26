«Реал» поставил ультиматум Мариано Диасу

Мадридский «Реал» намерен расстаться с нападающим Мариано Диасом.

Руководство «сливочных» давно порекомендовало 29-летнему игроку подыскать себе другой клуб, однако тот так и не нашёл новых работодателей, отклонив несколько предложений. В «Реале» недовольны поведением Диаса: по данным AS, клуб требует от форварда в срочном порядке принять одно из имеющихся предложений до закрытия летнего трансферного окна. При этом «Реал» не собирается освобождать футболиста от контрактных обязательств.

Действующее соглашение Мариано Диаса истекает следующим летом. Интерес к доминиканскому нападающему проявляли «Сельта», «Севилья», «Райо Вальекано» и другие испанские клубы.