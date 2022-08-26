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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» поставил ультиматум Мариано Диасу

 
26 Августа 2022 • 00:17 Комментировать
Эспаньол
...
Реал Мадрид
1 6.40 X 4.80 2 1.45
28.08 23:00

Мадридский «Реал» намерен расстаться с нападающим Мариано Диасом.

Руководство «сливочных» давно порекомендовало 29-летнему игроку подыскать себе другой клуб, однако тот так и не нашёл новых работодателей, отклонив несколько предложений. В «Реале» недовольны поведением Диаса: по данным AS, клуб требует от форварда в срочном порядке принять одно из имеющихся предложений до закрытия летнего трансферного окна. При этом «Реал» не собирается освобождать футболиста от контрактных обязательств.

Действующее соглашение Мариано Диаса истекает следующим летом. Интерес к доминиканскому нападающему проявляли «Сельта», «Севилья», «Райо Вальекано» и другие испанские клубы.  

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Реал Мадрид Мариано Диас Трансферы футбола - лето 2022
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