Винисиус забил 19 голов в последних 38 матчах чемпионата – второй результат среди бразильцев в топ-5 лигах

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор продолжает совершать бомбардирские подвиги.

22-летний игрок поразил ворота «Эспаньола» в сегодняшнем матче Ла Лиги, отличившись уже в 19-й раз в последних 38 поединках испанского чемпионата – лучший результат наряду с Неймаром среди всех бразильцев, выступающих в пяти сильнейших европейских лигах, отмечает Opta. При этом нападающий «Пари Сен-Жермен» провёл значительно меньше матчей в Лиге 1 за обозначенный период времени – 26.

В общей сложности Винисиус Жуниор отыграл 120 матчей за «Реал» в Ла Лиге, записав себе в актив 26 голов и 23 результативные передачи.