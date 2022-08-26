Анчелотти: «Реал» должен уважать соперников»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа главного еврокубка.

«Сливочные» сыграют с немецким «РБ Лейпцигом», украинским «Шахтёром» и шотландским «Селтиком».

«Это будет немного другая Лига чемпионов, поскольку все матчи будут сыграны за два месяца. В прошлом году мы проиграли «Шерифу» на «Бернабеу», хотя на бумаге этот матч казался самым лёгким. Нам нужно проявить уважение к своим соперникам – играть в Глазго и Лейпциге точно будет непросто. Наши оппоненты уважают нас, а мы должны уважать их», – отметил итальянский специалист.