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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Реал» должен уважать соперников»

 
26 Августа 2022 • 00:43 Комментировать
Эспаньол
...
Реал Мадрид
1 6.40 X 4.80 2 1.45
28.08 23:00

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа главного еврокубка.

«Сливочные» сыграют с немецким «РБ Лейпцигом», украинским «Шахтёром» и шотландским «Селтиком».

«Это будет немного другая Лига чемпионов, поскольку все матчи будут сыграны за два месяца. В прошлом году мы проиграли «Шерифу» на «Бернабеу», хотя на бумаге этот матч казался самым лёгким. Нам нужно проявить уважение к своим соперникам – играть в Глазго и Лейпциге точно будет непросто. Наши оппоненты уважают нас, а мы должны уважать их», – отметил итальянский специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Шахтёр Донецк Селтик Лига Чемпионов РБ Лейпциг
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