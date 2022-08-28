«Эспаньол» - команда с наибольшим количеством поражений от мадридского «Реала»

В заключительном матче третьего тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» снова сыграет в гостях - на сей раз против «Эспаньола». Эти команды встречались между собой в чемпионате Испании целых 174 раза - «попугаи» практически всегда находятся в высшей лиге, а потому часто пересекаются с «Реалом».

«Эспаньол» проиграл «Реалу» 105 матчей - никто и никогда не проигрывал мадридскому «Реалу» в Ла Лиге чаще, чем вторая по значимость каталонская команда. Еще 33 матча между ними закончились вничью, и 36 раз мадридский «Реал» проигрывал.

Следить за событиями матча между «Реалом» и «Эспаньолом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.