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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кроос отреагировал на слова Хенесса, назвавшего его игру старомодной

 
24 Августа 2022 • 10:00 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
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27.08 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил бывшему игроку «Баварии» и сборной ФРГ Ули Хенессу, назвавшего 32-летнего немца старомодным.

Напомним, что в прошлом году Хенесс назвал игру Крооса горизонтальной и слишком старомодной.

«Мотивации это точно не добавило. Возможно, сначала я был расстроен, потому что ожидал от него чего-то большего. Факты говорят о другом и тогда, и сейчас», — цитирует Крооса Mundo Deportivo.

Напомним, что полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» летом 2014 года. Всего в составе «сливочных» немец провёл 367 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 83 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс Тони Кроос
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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