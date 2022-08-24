Кроос отреагировал на слова Хенесса, назвавшего его игру старомодной

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил бывшему игроку «Баварии» и сборной ФРГ Ули Хенессу, назвавшего 32-летнего немца старомодным.

Напомним, что в прошлом году Хенесс назвал игру Крооса горизонтальной и слишком старомодной.

«Мотивации это точно не добавило. Возможно, сначала я был расстроен, потому что ожидал от него чего-то большего. Факты говорят о другом и тогда, и сейчас», — цитирует Крооса Mundo Deportivo.

Напомним, что полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» летом 2014 года. Всего в составе «сливочных» немец провёл 367 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 83 результативные передачи.