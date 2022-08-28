Модрич – о переходе в «Реал» 10 лет назад: «Одно из лучших решений в жизни»

Полузащитник мадридского «Реала» отметил десятилетний юбилей своего пребывания в клубе.

Ровно десять лет назад хорват перебрался из лондонского «Тоттенхэма» в стан «сливочных» за 35 млн евро. Сам Модрич отметил особую для себя дату постом в социальных сетях: «В этот день десять лет назад я подписал контракт с «Реалом» – одно из лучших решений в моей жизни! Играть за лучший клуб мира – это словно сон, и я по-прежнему не хочу просыпаться. Продолжаем!» – написал 36-летний хавбек.

Лука Модрич отыграл за «Реал» 439 матчей, в которых отметился 32 голами и 73 результативными передачами. По окончании прошлого сезона игрок продлил контракт с мадридцами до лета 2023 года.