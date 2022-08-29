Мадридский «Реал» дожал «Эспаньол»

Мадридский «Реал» набрал предсказуемые три очка в матче с «Эспаньолом», хотя «попугаи» смогли дать бой гранду и даже навязали ему свой вязкий футбол, в результате чего казалось, что «Реал» потеряет первые очки.
Но свое веское слово снова сказал Карим Бензема - он замкнул фланговый навес и вывел клуб вперед, а затем, уже в добавленное арбитром время, наказал «Эспаньол» еще раз. «Реал» идет без потерь очков в чемпионате.
Протокол игры
|12'Винисиус Жуниор (0:1)
|(1:1) Хоселу Санмартин43'
|88'Бензема Карим (1:2)
|90'Бензема Карим (1:3)
Лекомт Бенжамен• 90'Хиль Оскар II•Калеро Фернандо•Кабрера Леандро•Оливан Бриан•Эспозито Эду89' (Гомес Даниэль (89') •Vinicius de Souza Costa69' (Баре Кейди (69') •Санчес Рубен II•Дардер Серхи•Пуадо Хавьер78' (Рибаудо Нико (78') •Хоселу Санмартин
Куртуа Тибо•Васкес Лукас85' (Карвахаль Даниэль (85') •Милитао Эдер•Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Модрич Лука58' (Камавинга Эдуардо (58') •Чуамени Орельен•Кроос Тони81' (Себальос Дани (81') •Вальверде Федерико58' (Родриго (58') •Бензема Карим•Винисиус Жуниор
28 августа. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
Бан пользователя