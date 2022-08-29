Мадридский «Реал» дожал «Эспаньол»

Мадридский «Реал» набрал предсказуемые три очка в матче с «Эспаньолом», хотя «попугаи» смогли дать бой гранду и даже навязали ему свой вязкий футбол, в результате чего казалось, что «Реал» потеряет первые очки.

Но свое веское слово снова сказал Карим Бензема - он замкнул фланговый навес и вывел клуб вперед, а затем, уже в добавленное арбитром время, наказал «Эспаньол» еще раз. «Реал» идет без потерь очков в чемпионате.