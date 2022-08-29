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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» дожал «Эспаньол»

 
29 Августа 2022 • 01:04 Комментировать
Эспаньол
1:3
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» набрал предсказуемые три очка в матче с «Эспаньолом», хотя «попугаи» смогли дать бой гранду и даже навязали ему свой вязкий футбол, в результате чего казалось, что «Реал» потеряет первые очки.

Но свое веское слово снова сказал Карим Бензема - он замкнул фланговый навес и вывел клуб вперед, а затем, уже в добавленное арбитром время, наказал «Эспаньол» еще раз. «Реал» идет без потерь очков в чемпионате.

Протокол игры  
Эспаньол1:3Реал Мадрид
  12'Винисиус Жуниор (0:1)
(1:1) Хоселу Санмартин43'  
  88'Бензема Карим (1:2)
  90'Бензема Карим (1:3)
Лекомт Бенжамен  90'Хиль Оскар IIКалеро ФернандоКабрера ЛеандроОливан БрианЭспозито Эду 89' (Гомес Даниэль ( 89') Vinicius de Souza Costa 69' (Баре Кейди ( 69') Санчес Рубен IIДардер СерхиПуадо Хавьер 78' (Рибаудо Нико ( 78') Хоселу Санмартин
Запасные: Фортуньо АнхельВильяэрмоса ДаниэльЭль Хилали ОмарЛасо ХосеТуаизи НабильГарсия Жоан
Куртуа ТибоВаскес Лукас 85' (Карвахаль Даниэль ( 85') Милитао ЭдерРюдигер АнтониоАлаба ДавидМодрич Лука 58' (Камавинга Эдуардо ( 58') Чуамени ОрельенКроос Тони 81' (Себальос Дани ( 81') Вальверде Федерико 58' (Родриго ( 58') Бензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Диас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисМенди ФерланАсенсио Марко
28 августа. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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окончен Хетафе 0:0 Вильярреал 4.50 3.30 1.90
окончен Барселона 4:0 Вальядолид 1.17 8.50 13.00
окончен Эспаньол 1:3 Реал Мадрид 6.50 4.70 1.47
29.08  21:00 Кадис ... Атлетик Б 3.80 3.10 2.15
29.08  23:00 Валенсия ... Атлетико М 4.00 3.20 2.05
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