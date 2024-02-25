​Рабио травмировался в 200-м матче за «Ювентус»

В воскресенье «Ювентус» проводил домашний матч чемпионата Италии против «Фрозиноне». Команда Массимилиано Аллегри добилась тяжёлой победы со счётом 3:2. Победный гол «старая синьора» забила в самой концовке встречи.

Стоит сказать, что ещё по ходу первого тайма замена понадобилась полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабио. Француз был вынужден покинуть поле из-за полученного повреждения.

Любопытно, что для Адриена Рабио это был 200-й матч в футболке «Ювентуса».

Степень тяжести травмы Рабио пока что неизвестна, будем следить за новостями.

Следующий матч Серии А «Ювентус» проведёт 3 марта – против «Наполи» на выезде.