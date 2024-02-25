«Ювентус» прервал чёрную серию голом в ворота «Фрозиноне» на 90-й минуте

В 26-м туре Серии А «Ювентус» пытался прервать череду из четырех неудач в домашнем матче с «Фрозиноне». Первая треть встречи получилась очень результативной и началась с передачи Уэстона Маккенни с правого фланга на Душана Влаховича, который рикошетом от ноги защитника открыл счет. У гостей Надир Цортеа продвинулся вперед по правому краю поля и точно навесил на Валида Хеддиру, а тот головой метко пробил в верхний правый угол - 1:1. Вскоре Марко Брешианини получил мяч на ход, ворвался в штрафную и вывел гостей вперед. У соперника Маккенни с Влаховичем соорудили еще один гол от правого угла штрафной - 2:2.

Удивительно, но с 32-й минуты на протяжение часа соперники ничего сверхопасного и не создавали. На шестой компенсированной минуте туринцы спасли игру - Даниэле Ругани все же поразил ворота - 3:2.

«Ювентус» проигрывает «Интеру» 6 очков, при этом у лидера два матча в запасе. Гости делят 15-е место.