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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» продаст Калафьори минимум за 30 миллионов евро, игрок интересен топ-клубу

20 Февраля 2024 • 13:12 Комментировать
Болонья
...
Верона
23.02 22:45

«Болонья» повесила ценник на своего защитника Рикардо Калафьори, который является трансферной целью топ-клуба Серии А. По информации от La Gazzetta dello Sport, итальянца летом продадут минимум за 30 миллионов евро.

Сообщается, что Калафьори является одной из главных трансферных целей туринского «Ювентуса» на усиление защиты. Центральный защитник очень нравится главному тренеру «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

В этом розыгрыше чемпионата Италии Калафьори записал на свой актив две результативные передачи. Ранее футболист выступал за столичную «Рому» и швейцарский «Базель».

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Болонья Ювентус Рикардо Калафьори трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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