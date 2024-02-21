«Ювентус» и Федерико Кьеза не могут согласовать условия нового контракта.

Клуб давно заинтересован в продлении договора вингера, однако, как сообщает TMW, переговоры зашли в тупик. Если ситуация не изменится в ближайшие месяцы, Кьеза с высокой вероятностью будет продан грядущим летом по сниженной цене, поскольку его действующее соглашение истекает в середине следующего года.

Федерико Кьеза выступает за «Ювентус» с октября 2020 года. В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 21 поединке команды Массимилиано Аллегри, отметившись шестью голами и двумя ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 50 млн евро.