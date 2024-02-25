​Аллегри первым из тренеров покорил отметку в 1000 очков в Серии А

В воскресенье «Ювентус» порадовал своих болельщиков домашней победой над «Фрозиноне» со счётом 3:2. Туринцы смогли вырвать победу в концовке встречи.

Как сообщает Opta, рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри стал первым тренером, которому покорилась отметка в 1000 очков в Серии А. Аллегри набрал со своими командами в Серии А 1002 очка (301 победа, 99 ничьих и 96 поражений).

Стоит отметить, что до сезона 1994/1995 в Серии А за победу командам начислялось два очка, а не три.

Следующий матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт в воскресенье, 3 марта, – против «Наполи».